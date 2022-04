Bari, tre incidenti verso Sud e traffico in tilt: Pasquetta di caos per strada

Tre incidenti tra la tangenziale di Bari e la ss16 che collega il capoluogo a Mola: lunghe code in direzione Brindisi, in una mattinata con il traffico affollato. L'incidente più serio è quello tra Mola e Cozze, con code molto lunghe. Vi è un altro sinistro, con qualche coda, poco più in giù verso Brindisi.

Un incidente c'è stato anche sulla tangenziale di Bari, tra Santa Caterina e Poggiofranco, anche questo in direzione Sud. Per i tanti che avranno deciso di raggiungere il mare, tra Polignano e Monopoli, da Bari, una mattinata sicuramente movimentata.