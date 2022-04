Incidente al rientro dalla Pasquetta. Escono fuori strada e l'auto si capovolge. Ferito anche un bimbo di tre anni

Incidente stradale per una famiglia di Massafra al rientro dalla scampagnata di Pasquetta. Mamma, papà e bimbo di tre anni sono rimasti feriti dopo che la loro auto è uscita fuori strada in via Ferrara, nei pressi di Massafra, in provincia di Taranto. Il conducente, stando alle prime informazioni, ha perso il controllo della macchina che è uscita fuori strada e si è capovolta. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118 e le pattuglie della Polizia Locale di Massafra, guidate dal comandante Mirko Tagliente. Padre e figlio sono stati condotti all'ospedale San Pio di Castellaneta. La mamma è stato condotto all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Lo schianto

L'incidente stradale si è verificato poco prima delle 18 sulla strada che collega Massafra alla zona costiera. La famigliola massafrese stava rientrando a casa dopo aver trascorso la giornata in una località della costa massafrese. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo ed è finito fuori strada con l'auto che si è ribaltata.

I soccorsi

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme. Sul posto, in pochi minuti, sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale. Mamma, papà e figlioletto sono stati soccorsi e sono stati condotti negli ospedali di Castellaneta e Taranto. Ad avere la peggio, stando alle prime indicazioni, è stata proprio la donna che è stata condotta a Taranto. Sulle sue condizioni, però, non sono filtrate ulteriori notizie.