Si presenta in ospedale con una ferita d'arma da fuoco alla gamba: s'indaga

Un 40enne barese è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. L'uomo è ricoverato all'ospedale Di Venere di Bari, dove si è giunto con mezzi propri. Non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia del San Paolo che hanno avviato indagini per ricostruire la dinamica del fatto e individuare il responsabile.