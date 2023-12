In auto con dieci chili di cocaina: fermato e arrestato 42enne

Trasportava 8 panetti di cocaina, per un peso di quasi 10 chilogrammi, nella propria auto, un Mini Suv di colore nero, ma è stato fermato e controllato dai carabinieri mentre percorreva la strada statale 16-tangenziale di Bari in direzione di Brindisi, poco prima dell'uscita 12 (Bari Carrassi-Carbonara). I militari si sono insospettiti per l'andatura sospetta del veicolo.

Droga sotto i sedili

La droga era nascosta sotto i sedili anteriori dell'auto che è stata perquisita dai militari.

Il peso complessivo ammonta a 9,5 chilogrammi. La vettura e la droga sono stati sequestrasti penalmente, il 42enne all'inizio è stato rinchiuso nel carcere di Bari. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il quadro indiziario raccolto dai carabinieri a carico dell'indagato è stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Bari che ha avanzato richiesta di emissione di misura cautelare in carcere. Il gip del Tribunale ha convalidato l'arresto e, accogliendo parzialmente la richiesta, ha disposto la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con strumento elettronico di controllo a distanza (braccialetto).