Il 17 marzo, in occasione del “St. Patrick’s day”, aprirà con una grande festa la spiaggia di Torre Quetta. Il lido barese, il più grande della città, spalancherà le porte ai cittadini presentando però solo alcune novità dell'estate. Si tratta infatti solo di un primo assaggio di stagione, visto che l'apertura ufficiale sarà l'1 aprile. In occasione della festa, tipicamente irlandese, saranno due i chioschi che animeranno Torre Quetta con menù speciali ed eventi musicali: si tratta del Joy’s Pub e della Bombetteria.

I nuovi chioschi



Ma l'edizione estiva 2024 del lido barese porterà con sé vecchie conferme e nuovi arrivi. Oltre ai nomi dei chioschi già noti alla comunità barese, ci sarà la new entry FrISH, la friggitoria di pesce, una fusione tra baresità e innovazione. Ma non è tutto. Al vaglio della direzione ci sono ancora diverse proposte per i due chioschi rimasti ancora disponibili. L'obiettivo è variegare e completare l’offerta: quindi, spiega lo staff e l'amministratore unico del gruppo Ideazione srl, società che gestisce l’area demaniale, Christian Calabrese, «saranno valutate con maggiore interesse offerte inerenti i più classici tra gli street food baresi, quindi focaccia e panzerotti. Sarà attenzionato anche il piatto ormai cult che negli ultimi anni sta spopolando a Bari e non solo, ovvero gli spaghetti all’assassina o formule diverse di cocktelleria».

Le selezioni

Per chi fosse interessato ad entrare a far parte di Torre Quetta ci sono ancora pochi giorni per poter presentare la propria proposta. Le selezioni infatti verranno chiuse a breve. Sono stati, invece, confermati il Joy's pub, il pub irlandese ormai famoso in città, che come ormai tradizione, arricchirà Torre Quetta di specialità e di intrattenimento. Anche quest'anno la Parrilla en la playa si sdoppia con una sede al mare di Torre Quetta. L’anno scorso è stato uno dei poli più importanti della movida del lido e punta a rafforzare la sua importanza nelle notti baresi tra musica, cocktail e food messicano. In posizione centrale ci sarà invece il Fruit Beach Bar con le sue prime colazioni, le sue specialità a base di frutta e la familiare accoglienza. La Bombetteria di Piero Colella, rimarrà meta per gli amanti della buona carne da guastare in riva al mare. Infine sarà presente, come gli altri anni, anche la storica pizzeria barese Enzo e Ciro con le sue specialità e la qualità.

San Patrizio: il programma



Nel corso dei festeggiamenti di San Patrizio, la ricorrenza più amata dagli appassionati di musica e cultura irlandese, si esibiranno sulla spiaggia i Zeckyboys – Celtic Punk, i Green Mask Contest e i Ligabue tribute band. Variegati saranno i menù e non potrà mancare la Guinness e la birra verde di San Patrizio.

Nella stessa giornata Torre Quetta ospiterà la terza tappa della moto-staffetta Caschi rossi – sotto lo stesso cielo, l’evento ideato dall’associazione 'Angeli in Moto' e che ha coinvolto tutta l’Italia, nato per contrastare la violenza di genere sulle donne e divulgare una cultura di pace e non violenza.

Il 17 marzo, dopo un emozionante percorso per le strade di Bari, le moto arriveranno alle 13.00 a Torre Quetta dove avrà luogo il passaggio del testimone: Il 'casco rosso' proveniente da Pompei grazie alla staffetta portata a termine da una tedofora e centaura davvero d’eccezione, Cromilla, verrà dato in consegna alla sezione di Bari affinché il viaggio del casco rosso, assieme al libro “Donne sotto lo stesso cielo” prosegua il suo viaggio alla volta di Catanzaro.

Il mese scorso tra l'altro anno preso il via, sulla spiaggia di Torre Quetta, i lavori di sostituzione dei vecchi pontili ormai corrosi. La previsione è quella di completare gli interventi per il periodo tardo-primaverile, quando la spiaggia comincerà a essere particolarmente frequentata.

