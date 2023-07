È proprio il caso di dire che quest’anno gli eventi non vanno in vacanza. Infatti a Bari sono tanti gli appuntamenti che si susseguiranno tra questi ultimi giorni di luglio e agosto. Anche nei giorni più caldi dell’anno in città sono previsti spettacoli e concerti con importanti artisti nazionali.

Le date



Si inizia da giovedì quando al San Nicola arriverà il tour dei Pinguini Tattici Nucleari, formazione composta dal cantante Riccardo Zanotti, dal tastierista Elio Biffi, dal chitarrista Nicola Buttafuoco, dal batterista Matteo Locati, dal bassista Simone Pagani e dal chitarrista Lorenzo Pasini. La loro esibizione nell’astronave realizzata da Renzo Piano sarà una grande festa, ricca di sorprese, durante la quale proporranno le canzone più apprezzate della loro discografia, con ampio spazio all’ultimo lavoro pubblicato “Fake News”. Questo è un appuntamento importante per la città, scelta tra le 11 tappe del loro tour.



Importanti sono anche le due rassegne che ha organizzato la Camerata Musicale Barese: “I giovedì della Camerata” e “Notti di Stelle”. Con la prima, porta nell’atrio dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” artisti e personaggi noti con le loro esibizioni che propone ben due importanti rassegne in questo periodo. Con la seconda propone artisti internazionali che gravitano intorno al jazz. Proprio in questo contesto, martedì 25 luglio al teatro Petruzzelli si esibirà il contrabbassista, cantante e compositore israeliano Avishai Cohen con il suo nuovo lavoro discografico “Iroko”, realizzato con Abraham Rodriguez Jr.

Per i giovedì della Camerata, invece, giovedì prossimo interverrà Walter Veltroni con la speciale conversazione dal titolo “Le cose cambiano”, durante il quale sarà accompagnato dai Mediterranean Tales, ovvero Gianni Iorio al bandoneon e Pasquale Stafano al pianoforte.

Questa rassegna continuerà con “Vengo anch’io – la scuola cantautorale milanese” dell’Orchestra Metropolitana di Bari il 3 agosto, “Alla ricerca della felicità” di Simone Cristicchi, il 10 agosto, “Come nasce il racconto” di e con Stefano Massini, Two hundred weeks ago e Volosi Polonian Quintet il 24 agosto e “Il mare degli uomini e degli dei” di e con Giuliano Volpe con il “Piano Ring” che vedrà impegnati i pianisti Andrea Bacchetti e Michele Di Toro. Ma in questa estate 2023 la rassegna delle rassegne è di certo “Le due Bari”, promossa dall’assessorato comunale alle Culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città, proporrà gratuitamente 350 spettacoli. Tra questi giovedì 27 ci sarà il concerto di Mario Rosini nella chiesa di San Paolo apostolo nel quartiere San Paolo. Nell’Anfiteatro della Pace venerdì 28 si esibirà Gianni Ciardo con il suo nuovo spettacolo “Le mie musiche”. Questo lavoro è il racconto divertente ed insolito, in musica, del suo percorso artistico, dal suo amore per i Beatles, ai grandi cantautori italiani e persino il Pulcino Pio, dalle sue prime composizioni tutte rigorosamente in “do maggiore” alle sue prime “fortunate” composizioni, passando per il suo esame in Siae da compositore a Roma. Sempre nell’anfiteatro della Pace sabato 29 luglio si terrà il concerto dei Dirotta su Cuba. In piazza della Torre, a Torre a Mare, il primo agosto si esibirà Lisa Manosperti, rinomata musicista barese, reduce dal successo nel talent show “The Voice senior”, con il suo spettcolo musicale “Songs”.

Ferragosto



Anche nel giorni di Ferragosto ci saranno spettacoli a Bari. Al teatro Abeliano il 13 agosto andrà in scena Sergio Rubini, accompagnato dal pèianista Michele Fazio, con “Sud”. Un recital, questo, suddiviso in tre parti: il primo racconta le vicende di Matteo, un ragazzo che oggi avrebbe l’età di un “nonno di tutti noi”; seguirà la storia di Eduardo, immerso in un Sud che riesce a tirarsi su e che anche sulla miseria riesce a costruire la propria dignità e cultura, che viene divulgata nel mondo e riprende; infine saranno letti stralci del libro di De Amicis “La guerra dei Cafoni”. Tra i tanti eventi che si susseguiranno, sempre nella rassegna “Le due Bari”, il 28 agosto in piazza Umberto a Carbonara si esibirà il comico Uccio De Santis.

