Nervi tesi nel Pd di Bari. De Simone: «Più rispetto», ma Roma blinda Vito Leccese

A Bari a due giorni dalla convention del Partito democratico che presenterà ufficialmente il suo candidato sindaco Vito Leccese, arriva l'ennesima bordata interna al Pd, o forse sarebbe meglio dire interna alla coalizione dato che giunge dai laforgiani del Pd, da quelli stessi che si sono astenuti il giorno dell'assemblea cittadina che ha indicato in Vito Leccese il candidato del Pd.

«Conflitto permanente, toni al limite del bullismo politico interno»: le accuse lanciate dalla presidente cittadina del Pd, Titti De Simone sono pesanti e sono indirizzate in primis al segretario regionale del Pd Domenico De Santis e in seconda battuta al segretario cittadino Gianfranco Todaro. Insomma De Simone al vetriolo contro i vertici del suo stesso partito, accusati di banalizzare e mortificare la posizione di un pezzo del gruppo dirigente. Tutti segnali che non vanno nel segno dell'unità. «Mi chiedo se ci sia una reale volontà di arrivare ad un accordo, visto che prevalgono toni e prove muscolari che non sono di chi cerca un confronto ed un punto di sintesi. Cosa che dentro al Pd un gruppo di dirigenti ha provato a portare avanti per mesi. Non si può banalizzare e mortificare ogni giorno, la posizione di un pezzo del gruppo dirigente - peraltro come si sa quello che più si è speso per la vittoria della Schlein al congresso - questo non è accettabile. Ci vuole rispetto per quanti anche dentro al Pd hanno espresso sempre in modo corretto e leale posizioni che non ci vedono allineati alle scelte maggioritarie, per metodo e merito. Lo dico in primis al segretario regionale De Santis e a quello cittadino Todaro. Il voto in assemblea non è stato espresso all'unanimità, ci sono stati 5 voti di astensione, di figure autorevoli del partito, in un organismo assai limitato di per sé numericamente, ma queste astensioni non hanno a che fare con egoismi e personalismi, esprimono idee e opinioni di tanti dentro e fuori il Pd».

La replica

De Simone quindi mette in discussione il risultato di quell'assemblea? La replica arriva da Roma, per voce di Igor Taruffi, responsabile Organizzazione nella segretaria nazionale: «L'assemblea cittadina è il massimo organo di rappresentanza politica, quando assume una decisione tutti gli iscritti e le iscritte hanno il dovere di attenersi a quella indicazione. Il candidato sindaco del Pd è Vito Leccese e come recita il comma 6 articolo 3 dello statuto regionale, tutti gli iscritti «devono sostenere lealmente il candidato sindaco del Pd», soprattutto se si svolge un ruolo di garanzia e non di rappresentanza politica. La decisione aggiunge - di candidare Vito Leccese è stata votata all'unanimità dell'assemblea con 5 astenuti. E tale decisione è condivisa da tutti i livelli del Partito da Roma in giù e da tutte le sensibilità interne al partito. Il Pd attraverso il segretario regionale De Santis ha espresso la posizione del Pd: primarie aperte a tutti gli elettori del centrosinistra. Chi rifiuta le primarie è ovvio che vuole dividere la coalizione».

Pungente anche la replica di Gianfranco Todaro, segretario cittadino: «Innanzitutto ho difficoltà a ricostruire il tema della nota, inviata direttamente alla stampa e non anche agli organi competenti. Non ho capito se il problema è che l'assemblea non ha più l'importanza che le si voleva attribuire fino a prima della candidatura di Vito Leccese o se non è ammissibile che solo 36 teste possano decidere le sorti della candidatura a sindaco o se non è giusto che a fronte di 5 autorevoli astensioni si prenda una strada diversa. Quale di queste sia l'interpretazione giusta, non riesco a capirlo. Leggo inoltre continua Todaro - che loro sarebbero quelli che si sono spesi per la vittoria della Schlein, forse non ricordano che la Schlein non ha vinto a Bari. Noi comunque tornando all'assemblea che ha sancito Leccese quale candidato del Pd, ci siamo rimessi all'assemblea da lei presieduta, 36 delegati hanno detto Vito Leccese, 5 non hanno neanche avuto il coraggio di dire no, ma si sono semplicemente astenuti».

Ma De Simone ne ha anche per le primarie. «Se consultazione popolare deve essere mi sembra normale anche discutere delle regole, perché non sarebbero primarie solo del Pd ma di coalizione, e non vedo nulla di sgangherato nella richiesta di condividere un minimo di regole di trasparenza, dato che da Vendola sono passati 20 anni, un'era geologica in termini politici, e che le modalità di coinvolgimento di pezzi di elettorato non solo Pd ai gazebo sono da regolare, perché è vero che senza controllo può succedere di tutto, come si sa bene e come persino indagini della magistratura hanno spesso messo in evidenza e non solo qui. Allora, si faccia davvero uno sforzo di sintesi e di mediazione. Se qualcuno pensa che andare divisi serva a capitalizzare elettoralmente sulle europee sbaglia, perché bisogna anteporre gli interessi della città».

