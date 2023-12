Investita da una bici elettrica mentre cammina in strada: la denuncia dei commercianti

Una donna è stata investita da una bicicletta elettrica sabato sera, attorno alle 21, in viale Japigia, a pochi metri dall’imbocco del Ponte Garibaldi a Bari. Per fortuna le conseguenze non sono stati gravi, all’arrivo del personale del 118 sono state diagnosticate solo ferite lievi ma deciso comunque il trasporto al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli investigatori. A segnalare l’incidente un gruppo di commercianti della zona che ha anche diffuso un video via WhatsApp.

No alla pista ciclabile

Gli stessi si oppongono da tempo alla realizzazione nella zona della pista ciclabile light a opera del Comune. Per loro l’opera provocherebbe continui disagi, in particolare ai pedoni e agli automobilisti.

La pista ciclabile però non sarà rimossa ma “rimodulata” per ampliare la carreggiata (riducendo anche i marciapiedi dove consentito).

Si provvederà anche a ricavare nuovi posti auto e nuovi stalli per il carico e scarico della merce. È quanto è previsto nell’ordine del giorno approvato in Consiglio comunale.