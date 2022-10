Chiude l'Hotel Rondò: dopo lo stop di due anni dovuto al covid la società ha deciso di non riaprire

Dopo il Palace Hotel chiude definitivamente un altro albergo a Bari. Si tratta dell’hotel Rondò, presente in corso Alcide De Gasperi. La comunicazione della decisione presa dalla società Saigi srl, gestore della struttura, è arrivata qualche giorno fa ai dipendenti. L’albergo era chiuso da circa due anni, a causa delle restrizioni dovute al Covid.

Ora la doccia fredda per le persone che ci lavoravano che non avevano mai perso la speranza che riaprisse. Ancora ignoto il futuro della struttura, che poteva contare oltre che su 62 camere per gli ospiti anche su ben sette sale convegni.