Palace Hotel Bari, ecco l'accordo con il Governo su un anno di cassa integrazione

«La Palace Eventi Srl presenterà istanza di Cigs per cessazione di attività, per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 16 febbraio 2022», per i 42 lavoratori dell'ex hotel di Bari, con «pagamento diretto da parte dell'Inps del trattamento straordinario di integrazione salariale», stimando «l'onere a copertura dell'utilizzo della Cigs in un importo di spesa pari a 771.605,60 euro».

APPROFONDIMENTI BARI Hotel Palace, nuovo obiettivo centrato: arriva la cassa integrazione... IL LAVORO La crisi del lavoro da Natuzzi a Palace: la settimana calda delle... BARI Palace, ecco l'intesa: 12 mesi di cassa integrazione per i...

Il verbale di accordo

Questo è uno dei passaggi principali del verbale di accordo governativo sottoscritto oggi nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito di una riunione in videoconferenza con Regione Puglia, azienda e sindacati. «A fronte della cessazione dell'attività» dopo la chiusura dell'albergo il 17 gennaio scorso, «i lavoratori - si legge nel verbale - saranno sospesi a zero ore, senza rotazione» e «le parti hanno convenuto di monitorare l'andamento del programma di Cigs con incontri di verifica, a livello locale».

«La Regione Puglia - si legge ancora - ha dichiarato la disponibilità a concordare con la società le azioni di politica attiva del lavoro da adottare nei confronti dei lavoratori posti in Cigs». «Oggi si è compiuto un ulteriore passo avanti - ha commentato Michelangelo Ferrigni della Fisascat Cisl di Bari - per raggiungere il nostro obiettivo di ripresa occupazionale quanto prima».