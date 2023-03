Dieci donne festeggiano l'8 marzo al pub, poi vanno via senza pagare il conto. Le immagini delle telecamere per individuare le responsabili

Dieci donne festeggiano l'8 marzo al pub, mangiano e se ne vanno senza pagare il conto. E' accaduto al Crazy Bull di Casamassima, nel barese, dove una comitiva di donne ieri sera - 8 marzo - ha prenotato un tavolo per festeggiare - evidentemente - la festa della donna.

Cosa è successo

Hanno mangiato, bevuto, consumato per una cifra di 200 euro. Ma poi hanno pensato bene di andare via senza pagare. Ad accorgersi dell'accaduto i titolari del notolo locale american style disseminato di telecamere. E infatti porpio le immagini delle telecamere serviranno agli inquirenti per individuare le autrici di un simile gesto: «Certe condotte lasciano il sapore sgradevole dell'amarezza», commentano i titolari in un lungo post su facebook.

I titolari

«Quando il decadimento si concretizza proprio il giorno dedicato alle donne, certe condotte lasciano il sapore sgadevole dell'amarezza. Come si può chiedere rispetto e sperare che la società cambi se calpestiamo per primi la nostra stessa dignità (donne o uomini che siano)?!

Pagare il corrispettivo di tutto quanto ordinato - tuonano i titolari del locale - significa in primis rispettare il lavoro di tutti i dipendenti del pub, significa rispettare l'attività del titolare del pub che garantisce a sua volta il lavoro ai propri dipendenti, significa rispettare sè stessi».