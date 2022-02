Cadavere carbonizzato ritrovato in un casolare abbandonato. Forse si tratta di un clochard

Ritrovamento choc a Bari: un cadavere è stato rinvenuto in uno stabile in stato di abbandono in via Caracciolo, nei pressi del mercato ortofrutticolo generale di Bari. Potrebbe trattarsi di un clochard. A scoprire il corpo i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere un incendio divampato nello stesso stabile.

La vittima forse aveva trovato riparo nel casolare

Il fatto è accaduto questa notte. Secondo quanto è stato possibile apprendere, sembrerebbe che la vittima avesse trovato riparo da qualche tempo nell’immobile, posizionato in una strada senza uscita proprio di fronte all’entrata del mercato generale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia di Stato che indaga su quanto accaduto.