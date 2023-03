Nuovo ospedale tra Brindisi e Bari pronto entro l'estate, ma mancano soldi per le attrezzature

Nuovo ospedale pronto entro l'estate ma mancano 80 milioni di euro per le attrezzature. Il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, a cavallo tra le provincie di Bari e Brindisi, dovrebbe essere pronto per il 3 agosto ma non c'è ancora un cronoprogramma per l'acquisto di arredi e attrezzature perché mancano all'appello 80 milioni. È quanto emerso oggi durante le audizioni in I commissione del Consiglio regionale pugliese.

Il Rup e il direttore dei lavori hanno fissato per il 3 agosto l'ultimazione dei lavori, ma allo stato non è stata pubblicata nemmeno una gara per l'acquisto dei macchinari pur essendo già pronta la delibera dei numerosi capitolati redatti. Pertanto è ritenuta fondamentale l'autorizzazione da parte della Regione di poter procedere all'indizione delle gare, nelle more della disponibilità delle risorse necessarie al fine di ottimizzare i tempi.