Bari, tromba d'aria sul Lungomare e danni. Domani Torre Quetta resta chiusa

Alberi spezzati, ristoranti e bar danneggiati, strade allagate e cartelloni strappati all’asfalto: una tromba d’aria questa sera ha investito Bari provocando danni ingenti ma per fortuna non si segnalano persone ferite.

Pioggia e grandine

Prima la pioggia battente che ha allagato le strade, causando anche la chiusura di alcune sottovia; poi la grandine improvvisa che ha provocato danni alle auto e in campagna; infine una tromba d’aria violenta che ha sradicato tutto quello che ha trovato sul suo percorso. Nella centrale via Sparano le sedie e i gazebo sono stati trascinati via dalle forti raffiche di vento, due persone sono state colpite dagli oggetti ma senza riportare ferite. Solo tanta paura. Problemi anche sulla costa dove i lidi hanno subito danni, con gli ombrelloni sradicati dalla furia della tromba d’aria. “A seguito della violenta tromba d’aria e dei nubifragi che si sono abbattuti questa sera sulla citta di Bari anche a Torre Quetta sono stati registrati alcuni danni, in particolare provocati dalla caduta di rami nell’area parcheggio. Per garantire la sicurezza e il rapido ripristino della normalità, Torre Quetta resterà chiusa al pubblico domenica 31 Luglio, fino a nuova comunicazione. Grazie per la collaborazione”, è il messaggio pubblicato sui social dai gestori della spiaggia pubblica. In tutti i quartieri si sono registrati problemi, soprattutto per la caduta di alberi e rami.

Caduti rami e impalcature



Travolti anche i pali dell’impianto di illuminazione pubblica e i cartelloni stradali. In diverse zone sono caduti anche pezzi di impalcature.