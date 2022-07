Esodo verso il mare, strade da bollino rosso. E torna il caldo dopo la tregua

Ultimo di weekend di luglio, al via il grande esodo degli italiani (ma non solo), in partenza per le vacanze e quindi verso le spiagge, quelle della Puglia in testa. Domani si registrerà il primo bollino rosso sulle strade, che già oggi hanno registrato un aumento dei flussi veicolari grazie a quanti hanno programmato la partenza "intelligente" e anticipato tutti.

Sono 22 milioni le persone che hanno deciso di andare in vacanza quest'anno nel mese di agosto, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno, con una corsa a spiagge, campagne e montagna che riempirà le autostrade e le Statali. È quanto emerge da una analisi Coldiretti che fotografa la grande voglia di ferie nonostante il traffico da bollino rosso, le anomalie climatiche, tra caldo record al Sud e maltempo al Centro-Nord, e la preoccupazione per il caro prezzi, incluso quello della benzina.

Il meteo

Dopo l'ondata di temporali che ha interessato molte zone del Nord, la situazione meteo tornerà ad essere più stabile. Una tregua breve però perchè gli effetti di temporali e venti, che mitigheranno per qualche giorno il caldo torrido, saranno spazzati via ad agosto dall'anticiclone africano. Dunque dopo un lunedì in prevalenza soleggiato e ancora con temperature non troppo bollenti, da martedì ci sarà l'invasione di masse d'aria calda, in arrivo direttamente dal deserto del Sahara, che causeranno un sensibile aumento delle temperature. I valori massimi, giorno dopo giorno, continueranno a salire inesorabilmente fino a raggiungere nuovamente picchi prossimi ai 40 gradi a Milano, Bologna, Padova, Pavia, ma anche Firenze, Roma, Terni e sulle zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna.

Bollino rosso sulle strade

Domani, ultimo giorno di luglio, sarà una domenica da bollino rosso, con traffico previsto nel pomeriggio, il primo di una lunga serie. Sono infatti contrassegnati in rosso il 7 agosto e il weekend di ferragosto, dove il rischio di rimanere fermi imbottigliati in una lunga coda di macchine inizia dal pomeriggio di venerdì 12 ma il traffico intenso, con possibili criticità, è segnalato anche per la mattina di domenica 14 e il pomeriggio di lunedì 15. Bollino rosso poi per le giornate di rientro: domenica 28 agosto e domenica 4 settembre. Quando per molti le vacanze saranno finite.