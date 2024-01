Anno giudiziario Bari, De Castris: «Promesse in cambio di voti, contatti tra alcuni candidati e la criminalità organizzata»

Promesse in cambio di voti, l'allarme del produratore generale di Bari Leonardo Leone De Castris nella relazione dell'apertura dell'anno giudiziario. «La tenuta dell’etica e della moralità è un faro da tenere acceso. Si evidenziano contatti tra alcuni candidati e la criminalità organizzata: promesse in cambio di voti che mettono a rischio la democrazia - ha detto il procuratore -. È un fenomeno trasversale ai partiti: faccio appello perché candidature, in vista di europee e amministrative, siano soppesate».