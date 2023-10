Armi e droga nascosti in un box: arrestato 28enne

In un box nel quartiere San Girolamo di Bari nascondeva 200 grammi di cocaina, due pistole e 150 munizioni di vario calibro, tutti avvolti in cellophane per eludere eventuali controlli da parte delle unità cinofile della polizia.

Ma non è servito, perché un 28enne pregiudicato di Bari è stato arrestato dai poliziotti, al termine di una perquisizione domiciliare, proprio perché trovato in possesso di armi e droga.

I fatti

I fatti risalgono al 14 ottobre ma ne è stata data notizia solamente oggi.