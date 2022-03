Ambiente: la Finanza sequestra 3,7 tonnellate di oloturie al porto di Bari

Ben 3,7 tonnellate di oloturie (i cosiddetti cetrioli di mare) sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza nel porto di Bari La specie ittica, nota per le sue elevate capacità filtranti e molto richiesta nei Paesi asiatici, in particolare in Cina, dove viene usata nel settore farmaceutico, cosmetico e alimentare, è stato scoperta a bordo di un autoarticolato con targa bulgara e diretto in Grecia.

APPROFONDIMENTI LECCE Pesca illegale di oloturie, condannati a sei anni un imprenditore e... LECCE Oloturie e condanne: «Sentenza storica? Prima di dirlo,...

Un giro d'affari imponente

Il giro d'affari derivante dalla commercializzazione delle oloturie genera «esorbitanti profitti agli addetti del settore, solitamente mediante il commercio clandestino» spiegano i finanzieri. Una recente norma ha prorogato il divieto di pesca, detenzione a bordo, trasbordo e sbarco di esemplari della classe holothuroidea fino al 31 dicembre 2022.

«L'importante ruolo rivestito dalle oloturie per l'equilibrio degli ecosistemi marini - spiegano gli investigatori - fa sì che la sua eccessiva ed indiscriminata pesca possa determinare l'estinzione di una o più specie in una determinata zona marina, con una conseguente diminuzione della biodiversità in grado di compromettere la stabilità dell'ecosistema di riferimento». Il conduttore del mezzo è stato denunciato e l'intero carico sottoposto a sequestro.