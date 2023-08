Consigliera comunale affetta da Sla, l'appello su Change: «Autorizzate l'uso del nuovo farmaco»

«Salve a tutti, sono Chiara, ho 52 anni e una figlia. Dopo i primi sintomi più lievi nel 2018-19, dubbi e tantissime visite specialistiche, ho avuto diagnosi Sla a novembre 2021, e da lì in poi è iniziata una vita nuova per me e per chi mi sta vicino. Per questo ho deciso di lanciare questa petizione». La donna chiede di autorizzare anche in Italia ed Europa l'utilizzo di un nuovo farmaco per la cura della malattia.

L'appello della consigliera

Lei è Chiara Candela, ex consigliera comunale di Conversano, e non ha avuto nessuna remora nell’annunciare al mondo la grave malattia neurodegenerativa che l’ha colpita, e della quale sta cominciando ad avvertire le prime difficoltà motorie. Sul sito www.change.org., l’ex consigliera di “Conversano bene comune” ha lanciato una petizione per l’utilizzo del farmaco Amx0035, una delle poche concrete novità di cura dopo almeno 15 anni dall'introduzione di un unico farmaco, il Riluzolo, attualmente in uso (ma ormai scarsamente efficace).

La petizione sta avendo rilevanza mondiale, tanto da aver raggiunto quasi 80.000 firme.