Bari, petizione per togliere la targa firmata da Putin: “Via la dedica da Piazza San Nicola!”

“Via la dedica di Putin da Piazza San Nicola!”. È uno dei passaggi della petizione su change.org che sta spopolando sul web. L'iniziativa è di Antonio Caso e sta raccogliendo tantissime firme (finora si supera quota 7mila). La Puglia è infatti legata alla Federazione Russa da cultura, affinità storiche ed economiche. Antonio, da pugliese, chiede però che la targa venga eliminata a seguito delle “disumane azioni ordinate da Putin contro la popolazione Ucraina e venga sostituita da un messaggio di pace e amicizia con la popolazione russa, che in questi giorni sta dando prova di grandissimo coraggio, scendendo in piazza contro il proprio stesso regime, rischiando la propria libertà”.

APPROFONDIMENTI LA CRISI Russia Ucraina diretta. Kharkiv sotto attacco, Kharkiv sotto attacco.... ATTUALITà Ucraina, in arrivo anche gatti e cani da compagnia. Enpa:... L'INTERVISTA Il racconto di Nina: «Tre figlie nei bunker di Odessa: per... I SOSTEGNI Ucraina-Russia, si mobilita la Puglia per gli aiuti umanitari:... IL PERSONAGGIO Ucraina, ecco Abramovich lo strano paciere: amico fraterno dello Zar...

La targa della contesa

In Puglia, nei pressi della Cattedrale di San Nicola, a Bari, nella piazza antistante, è presente una targa dedicata dal presidente della Federazione Russa Vladimir Putin alla cittadinanza di Bari in nome della fratellanza ed amicizia tra i due popoli. La Puglia intera è, da sempre, legata alla Federazione Russa e alla cultura russa per legami ed affinità storiche, culturali ed economiche.

“Ciò nonostante, da pugliese, avere una dedica di Vladimir Putin dopo quanto accaduto in Ucraina davanti ad uno dei monumenti religiosi più importanti della regione è un’onta agli occhi del mondo e di tutti i turisti che visitano ogni anno la nostra regione - si legge nell'appello - Venga immediatamente eliminata la targa firmata da Vladimir Putin e venga sostituita da un messaggio di pace e amicizia con la popolazione russa che in questi giorni sta dando prova di grandissimo coraggio manifestando in numerosissime città contro l’invasione di Putin in Ucraina. A loro andrà sempre il sostegno e l’amicizia del popolo pugliese”.