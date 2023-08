Tragedia in aeroporto: barista muore per un malore a fine turno

Tragedia all’aeroporto di Bari Palese nella serata di giovedì. Uno dei baristi di MyChef, il 43enne di Ruvo di Puglia Roberto Rigante, è morto a fine turno, intorno alle 22, colpito da un malore improvviso. A nulla è servito l’immediato intervento di due medici presenti al momento del malore dell’uomo, che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, così come l’intervento poco dopo anche degli operatori del 118. Per il 43enne non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio via social

Tantissimi i messaggi di cordoglio via social per una morte inattesa e inaspettata. «Perdere un collega in questa maniera ti lascia un dolore atroce – scrive un suo collega di lavoro - per fortuna il destino ha voluto che ieri ci scambiassimo l’ultimo abbraccio, simbolo della nostra leale amicizia. Ti porterò sempre nel mio cuore “socio” (proprio come tu preferivi chiamarmi)». I funerali avranno luogo oggi pomeriggio alle 16 alla chiesa di San Michele Arcangelo a Ruvo.