«Al 99% non voto sì al governo Draghi, dopo la virgola può aggiungere un altro 99...». Così il senatore M5S Nicola Morra arrivando al Senato per il voto di fiducia al governo. «In base a quello che audirò in Aula, in base alle parole di Draghi, deciderò poi se astenermi o votare contro».

