Balneari, non c'è ancora l'intesa. E si riparla di "fiducia"

Sembrava che la soluzione fosse davvero a un passo, invece l’intesa ancora non c’è. E ora si torna a parlare insistentemente di fiducia . In una corsa contro il tempo, l’ultimo negoziato sulle concessioni balneari si sta consumando attorno all’aggettivo “residuo”, legato al valore in base al quale saranno calcolati gli indennizzi per le aziende che non otterranno il rinnovo dopo anni di attività, quando dal 2023 scatteranno le gare. Il governo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati