Viaggi tra regioni, via libera dal 25 maggio: la data scelta dal governo

Fase 2 in Italia c'è la data per gli spostamenti tra regioni differenti.

Per gli scienziati l’Italia potrebbe riaprire dal 18 maggio, con gradualità e sicurezza, facendo riprendere la circolazione fra le regioni lasciando agli italiani la possibilità di recarsi anche nelle seconde case.



Ultimo aggiornamento: 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA