Variante Delta sfugge davvero ai vaccini? E quali sono efficaci? Ecco come ci si protegge

Si diffonde in Europa, nel Regno Unito e in Italia (focolai a Brindisi e Milano), ma ora anche negli Stati Uniti. La variante Delta è ovunque. Ed è più contagiosa: del 50-60% rispetto alla cosidetta variante Alfa (o inglese). Ma non solo. Ha anche un rischio di ospedalizzazione maggiore: fino a 2,6 volte di più. Ed è per questo che si sta espandendo così rapidamente in tutto il mondo. Negli Usa, a ttualmente, il 10% delle infezioni da Covid-19...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati