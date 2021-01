Vaccino Modena, dosi «avanzate» date a figli e parenti degli operatori sanitari: indagano i Nas

Vaccino anti Covid a figli e parenti degli operatori sanitari, che non ne avevano diritto, almeno non ora: accade nel modenese a Baggiovara, dove alcune dosi del vaccino Pfizer-BioNTech avanzate a fine giornata sarebbero state somministrate a figli e parenti degli operatori che martedì sera erano di turno al centro unico vaccinale, dopo che gli stessi avevano tentato invano di contattare professionisti della sanità che ne avrebbero invece avuto diritto.

APPROFONDIMENTI ITALIA Emilia-Romagna, l'avvio della campagna di vaccinazione anti-Covid L'ESPERTO Covid, Ricciardi: «Misure non sufficienti, serve un altro... IL VIROLOGO Crisanti: «Zona rossa funziona, gialla no. Terza ondata?... CRONACA Covid, Speranza: «Italia seconda in Ue per numero di... CRONACA Vaccini, avanzano le dosi e gli operatori chiamano i parenti

Vaccino Covid, Italia prima in Europa per numero vaccinati: la lista dei 10 paesi più virtuosi

A ricostruire l'episodio, che l'Ausl modenese definisce «un errore grave», annunciando che aprirà un'istruttoria in merito, è la Gazzetta di Modena. Le dosi avanzate a quanto pare erano destinate ad essere buttate via se non fossero state somministrate entro fine giornata. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, è per questo che gli operatori hanno deciso di 'convocare' i congiunti, non riuscendo a mettersi in contatto con altri sanitari.

In particolare un volontario di un'associazione di pubblica assistenza che prestava servizio al centro vaccinale ha contattato le figlie, di cui una minore, per vaccinarle con le dosi avanzate, condividendo poi le foto sui social. L'Ausl di Modena ha avviato «un'istruttoria urgente al fine di individuare tutte le persone responsabili di tale condotta, operatori sanitari o altre figure impegnate nel coadiuvare i team vaccinali in qualità di volontari».

I carabinieri del Nas di Parma hanno avviato indagini. Si tratta di accertamenti preliminari, finalizzati prima di tutto a capire come sono andate esattamente le cose. Solo in seguito si valuterà un eventuale rilievo penale. L'Ausl modenese ha già annunciato che aprirà un'istruttoria.

Ultimo aggiornamento: 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA