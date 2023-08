Va a dormire e muore improvvisamente nel sonno, addio alla ex nuotatrice olimpica Helen Smart: aveva 42 anni

L'ex nuotatrice olimpica Helen Smart è morta improvvisamente a 42 anni dopo essere andato a dormire. Era in vacanza nel Lake District con la sua famiglia. La sua morte ha colto tutti di sorpresa perché totalmente improvvisa. I famigliari sono devastati dal dolore. Hanno avviato una raccolta fondi per erigere un monumento proprio a Lake District, un posto che lei amava molto. Non lontano da lì si era sposata, aveva celebrato il suo addio al nubilato, era tornata per fare un campeggio, ci portava a passeggio i suoi cani. Lì diceva sempre di sentirsi come a casa, raccontano i famigliari.



Helen era mamma da due anni, una preside ed una ex atleta del Team GB. Si trovava vicino al lago di Coniston per festeggiare i 40 anni di suo fratello Rob con i suoi genitori, il marito Craig, due figli e gli altri famigliari. «Eravamo lì per il compleanno di nostro fratello, eravamo tutti insieme, poi lei è andata a letto e basta», spiega la sorella Nicola ancora sconvolta. «È stato uno shock enorme.

Non stava male, quindi non possiamo crederci. Lo stiamo descrivendo come un incubo da cui stiamo aspettando di svegliarci», aggiunge.

Helen Smart, chi era la ex nuotatrice olimpica morta nel sonno

Helen era un nuotatrice importante e ha gareggiato per la Nazionale britannica nel dorso 200m alle Olimpiadi di Sydney 2000 e ha vinto una serie di medaglie: il bronzo ai Giochi del Commonwealth 1998 e gli argenti al World Short del 1999.

Il Mirror riporta che seguendo le orme di suo padre, anche lei era diventata un' insegnante e poi preside alla Worsley Mesnes Community Primary School.

«Helen era sempre sorridente e illuminava sempre la stanza quando entrava. Era davvero entusiasta della sua carriera di insegnante, ricordo quando ha ottenuto la posizione lo scorso settembre e quanto era entusiasta e tutti i suoi piani per la scuola. Ancora non sembra vero che lei non sia più qui. Era una persona fantastica, adorata da tutti noi, suo fratello Rob, il marito Craig e i suoi figli», racconta ancora la sorella.

Dopo la sua morte, il padre di Helen, John Don-Duncan, ha condiviso un post pubblico emozionante online con una foto di Helen, leui e la mamma Linda, scrivendo: «Helen era il nostro orgoglio e gioia...siamo così orgogliosi di lei...ha illuminato una stanza non appena è arrivata.. Linda ed io non riusciamo a capire come possa semplicemente andare a dormire e non svegliarsi».

L'ex nuotatore olimpico Sharron Davies ha descritto Helen in un tweet come una competitor feroce con un enorme sorriso. L'ex campione del mondo, il nuotatore britannico Mark Foster, ha detto che aveva un'sorriso contagioso.