Studente pestato da due compagni di scuola, batte la testa e muore a 13 anni

Una lite a scuola, il pugno sul volto e il dramma. Diego è morto a 13 anni per aver sbattuto la testa contro un pilastro di cemento durante un pestaggio messo in atto da due compagni di scuola, suoi coetanei. È successo il 16 settembre scorso alla Moreno Valley Landmark Middle School, in California. I compagni di classe hanno ammesso che Diego era da tempo vittima di bullismo a scuola e sui social media.

L'attacco è stato ripreso dal cellulare da alcuni studenti e dal video, trasmesso da KTLA-5, sono risaliti all'identificazioni degli autori del pestaggio. Le immagini mostrano come l'adolescente sia stato colpito in faccia da uno studente e poi preso a pugni da un altro. Il secondo colpo lo ha fatto cadere a terra, con la testa che ha colpito il pilastro di cemento durante la caduta. La corsa in ospedale e i successivi giorni in coma. Martedì sera è stato dichiarato morto a causa delle lesioni subite.

Prima del decesso dello studente, i due autore del pestaggio erano stati accusati di aggressione. Ora l'accusa potrebbe aggravarsi. Gli amministratori della scuola hanno affermato che i due studenti arrestati non avevano mai mostrato problemi comportamentali in passato. La famiglia del giovane sta pensando di donare gli organi del figlio «per trasformare questa tragedia in dono della vita per altri bambini».



