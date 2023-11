Sposati e senza figli, la coppia elenca i vantaggi: «Viaggiamo una volta al mese, dormiamo nel weekend e usciamo tutte le sere»

Sono sposati da sei anni, non hanno figli e per il momento non pensano ad averne: la loro lista dei desideri prima di diventare genitori è ancora lunga, e comprende cose come viaggiare almeno una volta al mese, poter uscire la sera in maniera spontanea e dormire nel fine settimana.

Hillary Bowles, 31 anni, e suo marito, Logan, 30 anni, dalla North Carolina, sono quella che viene definita una coppia Dink (Double income no kids, doppio stipendio niente figli). Sono sposati da sei anni a mano anche lavorare insieme. Lei è una creatrice di contenuti, lui lavora nel private equity, e possono disporre del loro tempo libero senza bisogno di grandi programmazioni: riescono a partire per una fuga romantica almeno una volta al mese e con pochissimo preavviso. Credono che godersi il loro stile di vita attuale li renderà genitori migliori in futuro e non avranno rimpianti quando decideranno di mettere su famiglia. «Siamo giovani e spensierati e non abbiamo responsabilità», ha detto Hillary.

La storia

Hillary e Logan si sono incontrati al college, all'età di 20 anni, e si sono sposati nel luglio 2017. Nonostante sentissero la pressione di avere figli subito, hanno deciso che volevano aspettare e continuare a godersi uno stile di vita spensierato. «Alla fine sappiamo che vogliamo dei figli, ma prima vogliamo goderci il nostro matrimonio insieme», ha spiegato l'influencer.

«Dal momento in cui ci siamo sposati, ogni giorno riceviamo la domanda: Quando avrete dei figli? Avete finito di viaggiare? Ho amici che hanno lottato contro l'infertilità: non mi piace questa domanda».

La coppia ha sempre amato viaggiare insieme e ha una lista di destinazioni che vuole raggiungere prima di avere figli. Hanno già visitato il Sud Africa, la Costa Rica, l'Italia. «Abbiamo una lista dei desideri prima di avere figli: stiamo arrivando alla fine». Marito e moglie hanno la fortuna di avere un lavoro che permette loro di essere flessibili nel tempo libero, e anche quando non sono in viaggio amano fare le cose senza troppa programmazione. Nel fine settimana, quando sono a casa, amano dormire fino a tardi, andare in barca o a cena fuori, rilassarsi con i loro cani.