Coppia a Verona si separa e divorzia nello stesso giorno. «È il primo caso del genere»

Una coppia di Verona si è separata e ha divorziato lo stesso giorno. Una possibilità introdotta dalla recente riforma Cartabia, confermata dalla Cassazione qualche giorno fa. I due sono riusciti a ottenere il cosiddetto "divorzio breve" senza dover aprire due procedimenti distinti. La riforma, infatti, prevede che non sarà più necessario aspettare almeno sei mesi per presentare la richiesta di divorzio, permettendo ai Tribunali di sottoscrivere in un'unica sede un solo atto da depositare, trattando le richieste delle singole parti in un solo contesto.

