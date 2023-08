Sposa scherza e risponde "no" durante il matrimonio: l'officiante annulla le nozze

Si è rovinata da sola quello che viene definito da sempre "il giorno più bello della mia vita". Miriam, la sposa in questione, durante la celebrazione delle nozze in forma civile a Caracas, in Venezuela, ha voluto fare uno scherzo al suo Danilo. Alla domanda: «Vuole prenderlo in sposo?» lei ha detto "no", seguito da un immediato "sì" per smontare lo scherzo. Una battuta ripresadagli smartphone degli invitati che si è trasformata nel caso social del mese. La risposta dell'officiante a Miriam e Danilo è stata sorprendente. Dopo il "no" scherzoso alla domanda «Signora Miriam, è sua libera e spontanea volontà sposare il signor Danilo?» il responsabile del Registro Civile locale ha detto: «No, non si può scherzare. No, non ci sono scuse. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data». Silenzio in sala e sguardo pietrificato dei "quasi" sposi. Sui commenti nel video pubblicato su TikTok migliaia di reazioni. In alcune delle considerazioni fatte dagli utenti, c'è anche la spiegazione giuridica della giusta scelta fatta dall'officiante: «Viene fatta quella domanda perché purtroppo, a volte, le persone coinvolte nei matrimoni sono costrette a dire "sì" senza il loro consenso. Ecco perché non sono ammessi scherzi di nessuno tipo»

Juez cancela boda porque la novia se puso nerviosa y dijo de broma que no aceptaba 😬 pic.twitter.com/2Tx3rruuPC — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) July 5, 2023