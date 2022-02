Sanremo 2022, pagelle look quarta serata. Emma e Francesca Michielin 9 (ma solo per i look), Achille Lauro 10

Maria Chiara Giannetta, Achille Lauro (alle prese con "Sei bellissima" insieme alla Bertè), ma anche Noemi, eletta a furor di popolo la donna meglio vestita del Festival e Emma Marrone e Francesca Michielin che interpreteranno Baby One more time di Britney, il che evoca subito gonne da collegiali e treccine. Sono i loro i look più attesi della quarta serata di Sanremo 2022, quella delle cover. «Io di abiti non ci capisco niente», ha messo le mani avanti la co-conduttrice di questa sera, che indosserà Armani Privé ma pare sia "terrorizzata" dalle scale della scenografia e giura di non volere tacchi otre i dieci centimentri.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Sanremo 2022, la serata cover. Maria Chiara Giannetta conduce al... I VOTI Sanremo 2022, pagelle look: Cremonini strega l'Ariston (8),... MUSICA Lorena Cesarini, l'abito di Sanremo 2022 è lo stesso... I VOTI Sanremo 2022, pagelle look seconda serata. Lorena Cesarini 6, i look... I VOTI Sanremo 2022, le pagelle dei look. Orietta Berti "rose e... SPETTACOLI Sanremo, Maria Chiara Giannetta: «La mia canzone del cuore... SPETTACOLI Sanremo 2022, Noemi interpreta Aretha Frankylin e l'abito rosa...

Diretta Sanremo 2022, serata cover. Ospiti e scaletta. Maria Chiara Giannetta con Amadeus

Terza serata: Cremonini strega l'Ariston (8), Drusilla Foer chic (8). Orietta Berti meme di se stessa (3)

Seconda serata. Lorena Cesarini 6, i look non convincono. Elisa regina degli elfi 8, Emma in blu 9

Prima serata. Orietta Berti "rose e spine" senza voto, Maneskin glam rock 10. Ornella Muti femme fatale, 6

Le nostre pagelle in diretta

Achille Lauro 10

Dopo il nude look e il total black, il bianco, che pare sia il must della serata cover, ci convince assai. E se il nostro giudizio fosse influenzato dalla lettera e dal baciamano in ginocchio, ce ne faremo una ragione.

Emma e Francesca Michielin 9

L'apparizione in cima alle scale è del tipo "wow": velluto verde Gucci per Emma Marrone, completo coordinato scintillante per Francesca. Roba da far sbavare davanti alla tv più di un fashion addict. «È arrivato il matriarcato», esclamano su Twitter. Peccato che tutto il resto sia incommentabile, balletto in primis. Ma questa è un'altra storia.

Emma e Francesca Michielin portano a Sanremo 2022 Britney Spears: «Una donna che a 16 anni cambiò le regole»

Jovanotti e Gianni Morandi 8

Smoking bianchi identici e tanta voglia di ballare. Due gemelli improbabili ma simpaticissimi. Promossi.

Maria Chiara Giannetta 6

Il mini abito a tutù lo vedevamo più adatto ad altre (leggi: Ana Mena) che alla co-conduttrice della serata. Capiamo che il mood del personaggio è "sono giovane e spigliata" ma un modello lungo sarebbe stato senz'altro più elegante per aprire la serata.

Chi è Maria Chiara Giannetta, stasera sul palco dell'Ariston co-conduttrice della quarta serata

Sangiovanni 7

Dopo due sere in rosa il cucciolo dell'Ariston sceglie il total white. Sotto la giacca ha una sorta di maglia della salute da far invidia a Giovanni Truppi e gli auricolari sono comunque rosa, tanto per ribadire il concetto. Estroso.

Noemi 7,5

«Chi veste Noemi chiaramente non conosce l'armocromia». Piccolo scivolone di stile per la reginetta dei look di questa edizione: l'abito lungo con schiena nuda il cui strascico spunta sotto al pianoforte ha una sola "colpa", quella di non intonarsi proprio alla grande con la chioma rossa della bella cantante. «Rosso e fucsia solo se sei Carrie», bacchetta il web. E non ha proprio tutti i torti.

Giovanni Truppi: 2

Quattro parole: basta con questa canotta.