Salvini: «Nessun limite al contante, subito flat tax e quota 100. Stop Imu sui negozi sfitti»

Nessun limite all'uso del contante, cedolare secca e stop all'Imu per i negozi sfitti, flat tax già nel 2018, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100: Matteo Salvini dispensa annunci

«Per me - dice

non ci dovrebbe essere nessun limite alla spesa per denaro contante: ognuno è libero di pagare come vuole e quanto vuole».Quindi definisce «una follia» l'Imu sui negozi sfitti.



«Non vengo a vendere promesse, ma a parlare di quanto contenuto nel programma; ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla flat tax», aggiunge.



E poi: «Come da programma il nostro obiettivo è smontare pezzo per pezzo la legge Fornero, introducendo subito la quota 100: 41 anni di anzianità contributiva penso siano sufficienti».



Applausi Confesercenti. Strette di mano e selfie. Così l'assemblea di Confesercenti, un'organizzazione di piccole e medie imprese tradizionalmente più vicino alla sinistra, ha accolto Matteo Salvini arrivato in anticipo sugli altri ospiti per essere intervistato da Nicola Porro. Nei venti minuti di intervista il leader della Lega è stato applaudito a più riprese. Il primo applauso è arrivato quanto Salvini ha difeso le sue scelte sull'immigrazione. «Ho ritenuto opportuno che l'Italia desse un cenno di dignità», ha detto. Poi gli applausi si sono susseguiti ogni volta che il ministro ha toccato i punti cari agli associati. Lotta all'abusivismo, soprattutto sulle spiagge dove gli ambulanti «molestano e fanno concorrenza sleale». Applausi alla «cedolare secca sui negozi e eliminazione dell'Imu per i negozi sfitti». Un applauso lo strappa pure la battuta contro i giornalisti: «la flat tax la faremo per tutti tranne che per i giornalisti». Consenso quando il ministro degli interni promette di rivedere la direttiva Bolkenstein sulle concessioni agli stabilimenti balneari. Applausi in fine anche quando, approfittando della domanda di estrema attualità sugli arresti per corruzione sui lavori per lo stadio della Roma, il ministro ha promesso semplificazione burocratica come strumento per combattere la corruzione. «Un paese più semplice - ha detto - sarà un paese meno corrotto perché sarà più facile far valere i propri diritti».

