Ryanair condannata per aver fatto pagare il bagaglio a mano, sentenza rivoluzionaria a Madrid

Dalla Spagna arriva una sentenza che potrebbe cambiare ancora una volta la normativa sui bagagli a mano in aereo. Un tribunale di Madrid ha condannato Ryanair per aver fatto pagare a una passeggera un supplemento per il trasporto a bordo del trolley. La compagnia aerea deve restituire 20 euro, oltre agli interessi moratori, a una cliente che è stata costretta a pagare la stessa cifra - oltre al costo del biglietto - per portare a bordo la sua valigia. Secondo Ryanair, infatti, per portare sul volo il proprio bagaglio a mano bisogna acquistare la tariffa "priority", che permette ai passeggeri di mettere in cappelliera un trolley del peso massimo di 10 chili, oltre alla propria borsa personale.

Un Juzgado de Madrid obliga a retirar la clausula de pagar por llevar un bulto en cabina @carlota_guindal https://t.co/buWpqK413l — La Vanguardia (@LaVanguardia) November 20, 2019

Il tribunale di Madrid, nella stessa sentenza, obbliga Ryanair a ritirare la clausola che obbliga i passeggeri a pagare una tariffa aggiuntiva per il bagaglio a mano. Secondo i giudici la politica adottata dalla compagnia aerea low-cost sui bagagli a mano è illegittima, perché limita i diritti che il passeggero ha riconosciuti dalla legge (Articolo 97 della legge spagnola sui trasporti).

