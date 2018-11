Avances spinte alle ragazze: scoppia il finimondo sul bus. E alla fine il branco pesta l'autista

MESTRE - Il branco, l’alcol, qualche parola di troppo e sul bus scoppia il finimondo: ad avere la peggio, ancora una volta, il conducente che finisce all’ospedale assieme a un passeggero. Un’altra rissa su un mezzo Actv, con scene che alcuni testimoni non hanno esitato a paragonare a una sorta di scontro da guerriglia urbana. Ancora di sabato sera, ancora nel tratto Mestre-Venezia, uno dei giorni e uno dei tratti più a rischio.Sono le 21.15 quando sul 4L il clima comincia a surriscaldarsi per la presenza di un gruppo di tre giovinastri che con ogni probabilità ha esagerato con lo "spritz hour" o più semplicemente non sa come trascorrere la serata se non provocando e facendo gli sbruffoni, così solo per passare il tempo tra un selfie e l’altro. Da quanto si è potuto ricostruire, tutto precipita quando la “banda” prende di mira alcune ragazze apostrofandole in maniera piuttosto pesante.