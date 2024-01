La premier Giorgia Meloni stregata dai panzerotti pugliesi: «Io li adoro»

Nessuno resiste ai panzerotti pugliesi. Neanche la premier Giorgia Meloni: «Li adoro», ha esclamato la presidente del Consiglio. A Bologna insieme al ministro Raffaele Fitto e al presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per la firma per i fondi per alluvione e sviluppo, la premier ha visitato anche il salone internazionale della Marca del Distributore incrociando sulla sua strada uno stand della ditta Soavegel di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi

I dipendenti dell'azienda l'hanno chiamata per offrirle i panzarotti caldi. «Io li adoro questi - ha detto la premier - sono una vostra cliente», ha aggiunto mordendo un panzarotto (video pubblicado dall'Ad dell'Azienda).

La premier ha già avuto modo di gustare i sapori di Puglia, lo scorso agosto si è concessa quyalche giorno di vacanza in Valle d'Itria zona poi scelta per accogliere il G7. «Questa regione è la principale nemica delle mie diete», ha detto alla fine delle vacanze in una masseria a Ceglie Messapica.

Chissà che nel menu per i leader dei sette paesi più industrializzati del mondo (Giappone, Canada, Usa, Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia), Meloni non scelga di inserire anche i panzerotti.