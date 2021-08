Puglia, Meloni in vacanza in Valle d'Itria e aperitivo a Gallipoli. Gelmini a Porto Badisco e Casamassella

Puglia meta turistica per eccellenza scelta da numerosi attori, artisti del mondo del cinema e dello spettacolo, influencer, ma anche dai politici nazionali. Se Luigi Di Maio è da qualche giorno a Porto Cesareo, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha scelto un resort nelle campagne tra Ostuni e Cisternino e poi una passeggiata con aperitivo a Gallipoli. Il ministro agli affari regionali nell’attuale governo Draghi Mariastella Gelmini invece ha fatto tappa a Porto Badisco e a Casamassella per visitare l'associazione Le Costantine.

L'estate di Giorgia Meloni

Niente politica per Giorgia Meloni solo relax al mare con il compagno, il giornalista Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. Il leader di FdI ha scelto la Valle d'Itria per trascorrere qualche giorno di vacanza. Poi ieri sera la trasferta a Gallipoli dove si è concessa una passeggiata in centro e un apertivo sui bastioni della città vecchia in compagnia anche del deputato Francesco lollobrigida, il commissario per la Puglia Michele Gemmato e Saverio Congedo, coordinatore di Fratelli d'Italia Lecce.

Una chiacchierata tra amici senza nemmeno nominare la politica e poi un'aperi-cena al Kumi di Gallipoli dove Meloni ha voluto salutare Luca Murra, proprietario del locale, ma anche segretario cittadino di FdI e candidato sindaco a Gallipoli.

La visita in Salento del Ministro Gelmini

Il ministro agli affari regionali nell’attuale governo Draghi Mariastella Gelmini ha postato un video in cui si trovava «a Porto Badisco in una località bellissima del Salento» - si legge nel post - sullo sfondo il terreno bruciato dopo l'incendio della scorsa settimana che ha devastato la zona. «Ci sono anche in Puglia territori da salvaguardare, occorre modificare la legge sugli incendi con pene esemplari e di messa in sicurezza dei territori», come ha detto tra le altre cose nel suo breve reel.

In un altro post su Instagram il ministro della Repubblica ha postato la foto con la presidente de Le Costantine Maria Cristina Rizzo, elogiando il lavoro che da anni fa fondazione, che nell’ultimo anno è sotto i riflettori per aver collaborato con Mari Grazia Chiuri per Dior.

La presidente de Le Costantine Maria Cristina Rizzo col ministro Gelmini

«A Casamassella, in Puglia - ha scritto nel post la Gelmini - l’arte della tessitura rivive grazie al laboratorio di Cristina. Quella della fondazione Le Costantine è una bella storia di successo: un laboratorio di tessitura artigianale Salentina che dà lavoro a giovani donne del posto, scelto dalla Maison Dior per realizzare la collezione Cruise 2021. Una vetrina prestigiosa per queste produzioni, tutte Made in italy, attente al rispetto dell’ambiente e al tema della sostenibilità. Colori stoffe e decorazioni bellissime che portano la Puglia, il Sud e l’Italia nel mondo».

La fondazione le Constantine nella frazione di Uggiano La Chiesa oltre al laboratorio di tessitura è anche una struttura ricettiva con camere ed un agriturismo.