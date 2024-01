Chiamata "signora" sul palco, la direttrice d'orchestra pugliese si ribella: «Imbarazzante»

E' pugliese, di Lecce, la direttrice d'orchestra che ha sollevato la polemica contro Paolo Bonolis che l'ha chiamata "signora" nel corso della serata inaugurale di Pesaro 2024 capitale della Cultura.

L'evento si è tenuto il 20 gennaio - era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - ma è nelle ultime ore che sono diventate virali le frasi di Paolo Bonolis, presentatore della serata. L'altra protagonista è Francesca Perrotta, direttrice d'orchestra, che si è particolarmente risentita di quelle frasi, per niente gradite.

Cosa è successo

Più volte, sul palco, Bonolis ha chiamato ripetutamente Perrotta «signora» o «signorina», anziché «direttrice».

E lei stessa glielo ha fatto notare sul palco. Ma non è finita qui, perché virali sono diventate anche delle battute una una «percussionista sexy».

Lo sfogo su Facebook

Perrotta aggiunge che «essere chiamata sul palco più volte ‘signora Perrotta’ era brutto e spiacevole. Non offensivo, ma denigrante. Per questo ho precisato ‘direttrice’, che potrà suonare ancora un po’ strano, come Maestra Perrotta. Ma stiamo costruendo una nuova mentalità. Per esempio adesso c’è un concorso internazionale chiamato ‘La Maestra’, rivolto solo alle donne direttrici d’orchestra».