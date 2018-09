Le persone intelligenti sono disordinate, vanno a letto tardi e imprecano: gli studi che lo rivelano

Ecco il disegno astratto più antico del mondo: «Risale a 73mila anni fa». Lo ha scoperto un italiano

Lepiùtendono ad essere molto, ad andaree a: è quello che risulta da tre diversiscientifici basati sulle abitudini di chi ha un quoziente intellettivo superiore alla media.Il primo studio si basa su una convinzione sorta già da tempo: le, in genere, sono anche piuttosto. I ricercatori dell'università del Minnesota, nel 2013, avevano infatti notato una correlazione tra le mentalità geniali e creative e una scrivania disordinata. Lo studio, pubblicato su PsychologicalScience.com , si basava su due conclusioni fondamentali: non riordinare la scrivania può essere dovuto alla pigrizia ma anche alla mancanza di tempo, ed un disordine circostante stimolerebbe la creatività.Un'altra tendenza anomala riguarda gli orari: le persone più intelligenti, in genere, vannoe non sono molto mattiniere. Ci sarebbero non solo dei dati a sostenerlo, ma anche uno studio dello psicologo giapponese Satoshi Kanazawa su Psychology Today . Tra le persone più note con un quoziente intellettivo alto che non hanno mai nascosto di restare svegli a lungo durante la notte troviamo, ad esempio, Charles Darwin, Winston Churchill, Elvis Presley, Keith Richards e Barack Obama.Ancora più bizzarro sembra essere il risultato finale di uno studio di due ricercatori statunitensi, pubblicato su Science Direct : il lavoro si è basato sulle capacità lessicali delle persone in base al quoziente intellettivo. A sorpresa, è risultato che le persone più intelligenti siano proprio quelle che tendono a, senza rinunciare all'utilizzo di. In particolare, chi tende a dire più espressioni volgari diverse, ha anche un vocabolario 'completo' più ricco degli altri.