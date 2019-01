Rissa sul volo low cost, pilota costretto a tornare indietro dopo 20 minuti di caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' andato in bagno dopo il decollo poi ha iniziato a urlare contro gli altripasseggeri. È successo a bordo di un volo della compagnia low-cost Scoot, partito dae diretto a. Un uomo ha scatenato unain volo, costringendo il pilota a fare marcia indietro e tornare allo scalo di partenza. Gli altri passeggeri ascoltati dalla polizia hanno sottolineato che "era fuori controllo, cercava lo scontro. Quando una persona ha tentato di farlo calmare è stato aggredito e così anche altri hanno tentato di fermarlo".Uno dei viaggiatori, Rico Garilli, ha ripreso tutto con il suo cellulare. Nel video si vedono gli altri passeggeri che tentano di bloccarlo e poi a fatica lo mettono a terra legandolo con delle fascette di plastica fornite dall'equipaggio. Nelle immagini c'è anche uno dei passeggeri che dopo aver aiutato gli altri a legarlo, si fa un selfie. Billy Skinner, ha raccontato quei momenti: "Mi ero addormentato quando all'improvviso ho sentito gridare e una folla di persone in piedi. Mi sono alzato e ho visto quell'uomo tirare pugni a tutti, a un ragazzino ha dato una gomitata in testa con forza... a quel punto gli siamo saltati addosso per bloccarlo, stava diventando davvero pericoloso".Il tatuatore, Rico Garilli che ha girato il video, era in viaggio con la sua fidanzata e ha detto che il folle era già "troppo ubriaco" prima del volo "non sarebbe mai dovuto salire sull'aereo in quelle condizioni". "Sono stati attimi di panico - aggiunge Garilli - per fortuna a bordo c'erano persone con un po' di forza. Dopo venti minuti di parapiglia si è spogliato, tolto la maglietta e continuato a provocare fino a quando non è stato bloccato e una volta a terra consegnato alla polizia".