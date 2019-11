Oroscopo Paolo Fox, classifica fine settimana. Grande energia per il Toro, decisioni importanti per il Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX FINE SETTIMANA

e la classifica di questo fine settimana. Paolo Fox ha analizzato le stelle per questoe ha redatto. Il fine settimana sarà caratterizzato da fortuna e amore per alcuni segni, altri sentiranno l'influsso dissonante di alcuni pianeti e tenderanno ad avere un po' di nervosisimo.Senti una tensione interiore, cerca di stare in contatto con quello che per te è più importante e dedica tempo a ciò che ti piace.Siete in un periodo di grande energia e volontà. Siete spinti ad uscire dal vostro guscio e a provare a fare nuove esperienze, potrete lanciarvi in nuovi progetti.Ascoltate il vostro corpo, sarà il modo migliore per prendervi cura di voi stessi. Potrete fare tesoro delle vostre capacità comunicative e creative del week end.Nel fine settimana si risveglierà in voi un forte senso di fiducia, sarete spinti a prendere decisioni importanti e a mettere in piedi dei progetti. Cercate anche di divertirvi.. Evitate di essere attratti dal dramma o dallo scioglimento emotivo di chiunque. Restate distaccati, mantenendo l'equilibrio interiore per evitare di fare passi falsi.Sarà un week end all'insegna dell'amore e del romanticismo. Organizzate appuntamenti e uscite, cercate anche di migliorare la cultura e l'apprendimento, le stelle favoriscono questo settore.Dovete cercare di rilassarvi e allontanare lo stress. Potreste trovare un dramma familiare bussare alla porta di casa questo fine settimana.. Sarà un fine settimana buono per la comunicazione, cercate di parlare chiaro con le persone che sono intorno a voi e non sbaglierete.Questo è un momento perfetto per le vostre finanze, la vostra sagezza vi ricompenserà. Se non vivete secono quelli che sono i vostri parametri è il momento adatto per cambiare.Potrete passare un bel week end accanto alle persone che amate godendo del piacere della compagnia. Se ci sono modifiche da fare potrete dedicarviciSiete in un periodo di grande saggezza interiore, seguite quello che vi suggerisce la vostra coscienza e non sbaglierete.Momento ideale per coltivare l'amicizia. Nel fine settimana dedicatevi alle uscite e a nuovi incontri, esplorate nuovi luoghi, questo è il periodo giusto per ampliare i vostri orizzonti.