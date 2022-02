Omicron, l'Ecdc: «Non sarà l'ultima variante, la pandemia non è finita»

No, la variante Omicron non sarà l'ultima variante. A sostenerlo è l'Ecdc, il Centro europeo per le malattie, che ha spiegato come in realtà il passaggio da pandemia a endemia non sarà così immediato: «La pandemia non è finita. È probabile che questo Covid-19 rimanga con noi. Non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo», ha detto Andrea Ammon, direttrice dell'Ecdc, su Rai Radio1. «Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure saranno i paesi a deciderlo. Attualmente vediamo un'enorme differenza tra le situazioni dei paesi in Europa»

«Mantenere mascherine dove non c'è distanziamento»

E sulle mascherine ha aggiunto: «Se si vuole raggiungere una riduzione della contagiosità bisogna mantenerle nei luoghi dove non c'è distanziamento, quindi al chiuso. Poi la mascherina secondo me non è una misura invasiva». A proposito di cosa abbiamo imparato dalla pandemia, Ammon ha dichiarato: «Abbiamo imparato molto ma non direi che sappiamo già tutto su questo virus. Spesso ci ha sorpreso in questi 2 anni quindi dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo intensificare la sorveglianza e migliorare il sequenziamento per individuare le varianti del virus il prima possibile».