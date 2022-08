Nuovo servizio ai lettori: gli articoli si possono anche ascoltare, non solo leggere

Tutti gli articoli pubblicati sul sito di Nuovo Quotidiano di Puglia non da leggere, ma da ascoltare. A partire da oggi, infatti, collegandosi a www.quotidianodipuglia.it i nostri lettori potranno agevolmente utilizzare una tecnologia che rende “ascoltabili” tutte le notizie con un semplice click.

Come funziona

Grazie alla collaborazione con la società italiana Audiboost, che dal 2019 lavora alla creazione automatizzata di podcast, Nuovo Quotidiano – che dal 28 luglio scorso ha una nuova veste grafica, anche nella versione mobile - non si farà più soltanto leggere, ma anche ascoltare.

In bici, sotto l'ombrellone, in ufficio: basteranno un pc o un telefono cellulare e un paio di cuffiette per restare aggiornati su tutto quanto accade in Puglia e nel mondo, grazie alle sezioni dedicate alle Cronache delle varie province, all'Italia e al panorama internazionale.



Ogni volta che un lettore vorrà ascoltare una notizia, in tempo reale una voce sintetica leggerà l'articolo rispettando punteggiatura, sigle e pause. Il podcast così prodotto verrà quindi memorizzato e sarà pronto per essere riascoltato da altri lettori. Non solo. Per rendere l'esperienza di ascolto immersiva e coinvolgente, all'attivazione del primo podcast seguiranno alcuni suggerimenti di notizie tematicamente correlate, così da comporre un mosaico di news utili o di interesse per i nostri lettori. Allora, buon ascolto!