«Non so perchè sia scoppiata la lite, ma si sono accaniti contro il 'Bettà». A parlare è un ragazzo sentito in giornata in Questura in merito al ferimento di Niccolò Bettarini. «Tre di loro - ha aggiunto - mi sembravano drogati, avevano 30 o 40 anni, spero che facciano anni di galera». L'aggressione è avvenuta davanti a un chiosco notturno che vende panini a un centinaio di metri di distanza dalla discoteca Old Fashion.

Il figlio 19enne di, è stato. ll giovane, che è già una piccola celebrità su Instagram, è stato colpito con nove coltellate poco dopo le 5 di stamani, dopo aver passato la notte incon gli amici. Ricoverato in ospedale non è in pericolo di vita. Per l'aggressione ci sono quattro sospettati. La loro posizione è al vaglio della Procura e degli agenti della Questura. Non risulta al momento che siano stati presi provvedimenti nei loro confronti.L'aggressione forse in seguito a una lite in strada all'uscita dalla discoteca Old Fashion in via Alemagna: come ha spiegato il gestore del locale, i filmati delle telecamere di sicurezza hanno mostrato che all'interno della storica discoteca di Milano tutto è filato liscio per l'intera serata. Niccolò Bettarini è stato ricoverato all'ospedale di Niguarda.Il ragazzo è stato soccorso fuori dalla discoteca e uno degli amici che era con lui ha riferito che gli aggressori che hanno colpito Niccolò «erano degli animali». Gli amici del ragazzo sono sentiti in queste ore dagli agenti della squadra mobile e della volante della Questura di Milano.Il diverbio che è sfociato nel ferimento di Niccolò Bettarini sarebbe cominciato all'interno dell'Old Fashion dove il figlio di Simone Ventura sarebbe intervenuto per difendere un amico, figlio di un militare della Guardia di Finanza, aggredito da altri giovani con cui aveva litigato alcune settimane prima. I buttafuori del locale li avrebbero fatti uscire e uno degli aggressori avrebbe minacciato con un coltello o un punteruolo, che non sarebbe ancora stato trovato, l'amico di Nicolò che si è frapposto ricevendo nove colpi, in varie parti del corpo. Il ragazzo ha subito, in particolare, una lesione al tendine di una mano ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.