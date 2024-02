Navalny «ucciso con un pugno al cuore». La rivelazione del Times: tecnica degli agenti delle forze speciali dell'ex Kgb

Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato ucciso con un pugno al cuore, una tecnica degli agenti delle forze speciali dell'ex Kgb, dopo essere stato esposto a condizioni di congelamento per diverse ore. Lo scrive il Times citando Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net

Intanto la madre di Alxey ha denunciato alla giustizia russa «la mancata azione del comitato investigativo sul rilascio del corpo di Alexey».

«Ucciso con un pugno al cuore»

Secondo Osechkin, che ha citato una fonte che lavora nella colonia penale artica dove Navalny è morto venerdì, i lividi trovati sul corpo dell'oppositore sono compatibili con la tecnica del «pugno unico». Prima della sua morte, Navalny, 47 anni, era stato costretto a trascorrere più di due ore e mezza all'aperto in uno spazio di isolamento all'aperto dove la temperatura poteva scendere fino a -27 gradi, ha detto Osechkin. Di norma i detenuti non vengono tenuti all'aperto per più di un'ora.

Navalny, la denuncia della madre

I media russi hanno riferito oggi che il tribunale della città di Salekhard, nel Circolo Polare Artico, ha ricevuto «una denuncia» da Lyudmila Navalnaya su «azioni e decisioni illegali», senza specificare quali entità siano state tirate in ballo. L'udienza sarà chiusa ed è prevista per il 4 marzo, ha dichiarato il tribunale all'agenzia di stampa statale russa Tass.

Gli investigatori avevano detto alla madre di Navalny di aver spostato il corpo di suo figlio in un obitorio a Salekhard. Ma quando lei e l'avvocato sono arrivati all'obitorio lo scorso fine settimana, è stato detto loro che il corpo non c'era. L'accesso all'obitorio è stato negato almeno due volte, secondo la portavoce di Navalny, Kira Yarmysh.

Le parole di Trump

« Navalny è una situazione molto triste, è stato una persona molto coraggiosa perché è tornato indietro. Avrebbe potuto stare lontano. E, francamente, probabilmente sarebbe stato molto meglio stare lontano e parlare dall'esterno del Paese invece di rientrare, perché la gente pensava che potesse succedere e così è successo. Ed è una cosa orribile», ha detto intanto Donald Trump in un dibattito di Fox News in South Carolina, senza assegnare alcuna responsabilità per la morte dell'oppositore russo.