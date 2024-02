Navalny, la visita degli 007 russi prima della sua morte: telecamere disconnesse. Il corpo in un obitorio siberiano: presenta lividi

Cosa è successo ad Alexei Navalny? Il mistero sulla morte del dissidente russo, primo oppositore di Putin, si alimenta di nuovi elementi. Nei giorni precedenti al decesso, che dal Cremlino hanno etichettato come «sindrome da morte improvvisa», Navalny avrebbbe ricevuto la visita di due agenti segreti russi. A riportare l'indiscrezione è un sito web che si batte per i diritti umani (gulagu.net), il primo a denunciare il leader della Wagner Yevgeny Prigozhin per il reclutamento dalle carceri russe.