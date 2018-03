© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente stradale per Clemente Mastella, a Dragoni, nell'Alto Casertano. Il sindaco di Benevento è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Piedimonte Matese, ma a breve dovrebbe essere trasferito al Gemelli di Roma.Anche se sotto choc il sindaco di Benevento risponde al telefono per rassicurare circa le sue condizioni: «Ho subito l'amputazione della falange di un dito in questo momento mi stanno medicando. Sono all'ospedale di Piedimonte non so se ho subìto altri danni ora mi sottoporranno ad accertamenti dignostici».E' provato e dolorante Mastella ma si fa forza per raccontare quanto accaduto: «Stavo rientrando da Roma, eravamo nel territorio di Dragoni ed ero diretto a Benevento con il mio autista. Ad un certo punto una donna ha fatto una brusca inversione di marcia. E' stata una manovra imprevedibile. Non siamo riusciti ad evitarla. Ho visto la morte con gli occhi. E' stato un impatto violentissimo. Altre auto che erano in zona hanno notato la scena e chiamato i soccorsi. Io avevo un dolore lancinante alla mano, sono riuscito a restare vigile fin quando sono arrivati i soccorsi e mi hanno trasportato al più vicino ospedale. Ora mi stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, speriamo bene, ma purtoppo ho subito il distacco di una parte del dito. E' stato terribile ringrazio i medici e i soccorritori per tutto quello che stano facendo».