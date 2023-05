Maltempo e fiumi esondati in Emilia Romagna. Allagato il centro di Lugo, frana a Sasso Marconi. I morti salgono a 11, oltre 10mila sfollati

Al Consiglio dei ministri di martedì 23 maggio «verrà deliberato lo stato di calamità» per le zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna e «si risponderà ai primi interventi. È già stato annunciato il blocco dei mutui e delle riscossioni tributarie». Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a Radio anch'io su Rai Radio. Ormai è un disastro. Nove i morti, molti i feriti. Tante città allagate, da Ferrara a Lugo. Si parla di danni per miliardi, mentre sulla A1 resta il caos per una frana in zona Sasso Marconi. Cervia è allagata, 23 i fiumi esondati. Secondo Il Resto del Carlino le vittime sono salite a 11.

Dalla serata di ieri ha cominciato ad allagarsi il centro storico di Lugo, nel Ravennate.