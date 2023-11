Leone a Ladispoli, è caccia: l'animale fra le case inseguito da cittadini armati di fucile. Il sindaco: «State in casa»

È caccia al leone a Ladispoli. L'animale è scappato dal circo attendato in Viale Mediterraneo. L'animale si aggira tra le vie della città, ripreso dai cittadini impauriti. Il sindaco ha subito avvisato la popolazione, anche tramite i social: "L’animale è stato subito rintracciato all’interno del corso d’acqua adiacente - si legge sul profilo Facebook del primo cittadino -. Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto".

I divieti

Nel messaggio, il primo cittadino invita a prestare la massima attenzione.

Il video

Si moltiplicano i video dei cittadini di Ladispoli che filmano con i propri cellulari l'animale mentre si aggira per le vie della città.

In un altro filmato si vede un uomo, armato di fucile, che lo insegue.

La polemica

Alessandro Grando ha subito cercato di spegnere le polemiche. "Per quelli che cominceranno a chiedere: perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città". Indica poi che nel 2017 il comune ha "perso il ricorso al TAR" e ha dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. "Finché non cambieranno le norme - conclude - non potremo fare diversamente. Vi darò altre informazioni non appena mi verranno comunicate".

L'intervento

L'episodio è successo intorno alle 15.40. Sul posto poliziotti, finanzieri e carabinieri della stazione Ladispoli, Civitavecchia e forestali che sono riusciti a individuare l'animale, visibilmente spaventato, intorno alle 16, in un canneto vicino al circo. Un elicottero sta sorvolando l'area mentre è arrivato anche il personale della polizia provinciale e lo stesso direttore del circo con una gabbia.

L'appello delle organizzazioni

«L'episodio di oggi è esemplare: evidenzia la pericolosità dei circhi con animali dal punto di vista della sicurezza pubblica e soprattutto il disagio degli animali costretti in cattività e usati negli spettacoli». È quanto dichiara in una nota l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) dopo aver appreso «da un post social del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, che oggi pomeriggio sarebbe scappato un leone da un circo con animali. Lo stesso sindaco invita la cittadinanza a 'evitare spostamenti fino a nuova comunicazionè». L'Oipa torna ad auspicare «l'introduzione di una legge che vieti i circhi con gli animali, anche nel rispetto del nuovo articolo 9 della Costituzione che 'tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazionì. Al contrario di quelli che usano gli animali, gli spettacoli circensi con soli acrobati e clown possono essere educativi, mostrando i talenti umani e non le penose costrizioni di esseri senzienti costretti dall'uomo a dare spettacolo a forza di pesanti addestramenti».

I commenti

«Fate attenzione, è scappato un leone dal circo». Il panico per l'animale fuggito dal circo in viale Mediterraneo, a Ladispoli, corre sui social tra sarcasmo e auguri di libertà per il 'fuggitivò. «Io abito proprio di fronte e lo stanno cercando ma non si trova» scrive spaventata Giorgia, tra l'incredulità dei più e la rassicurazione di Giuseppe, che dice: «È vero perché stavamo andando per lo spettacolo delle 17,e non si farà». «Poveri animali. Spero non lo trovino più e che possano finire questi squallidi spettacoli», commenta Ester. «Trovata la soluzione per il sovrannumero dei cinghiali» rilancia Alvaro.