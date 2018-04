Marco Vannini, morto in casa della fidanzata: il pm chiede condanne per tutta la famiglia​

Unaper la morte di, ucciso il 17 maggio del 2015 a Ladispoli mentre si trovava a casa della fidanzata. Il giovane di 21 anni venne raggiunto, mentre si trovava nella vasca da bagno, da un colpo di pistola sparato dal padre della ragazza: un colpo solo, ma che risultò fatale visto che nessuno dei presenti in casa chiamò tempestivamente i soccorsi che avrebbero permesso di salvare la vita a Marco.Una condanna per omicidio volontario a 14 anni per Antonio Ciontoli, tre condanne a tre anni per omicidio colposo per la moglie Maria Pezzillo e per i figli Martina (fidanzata della vittiima) e Federico, accusati in sostanza di aver ritardato i soccorsi, e una assoluzione per la fidanzata di Federico, Viola Giorgini. Questa nel dettaglio la decisione presa dai giudici della I corte d'Assise di Roma. Troppo poco per i parenti della vittima che inscenano una protesta in aula tanto da richiedere 'intervento dei carabinieri. «Vergogna - ha urlato la madre di Vannini, Marina Conte- non posso più credere nella giustizia: riconsegnerò la mia scheda elettorale perché mi vergogno di essere una cittadina italiana».